Covid: boom di contagi in Abruzzo, 141 i nuovi casi

Brusco aumento dei nuovi casi di Covid - 19 in Abruzzo: quelli accertati con i test delle ultime ore sono 141. E' da due mesi e mezzo, dal 14 maggio, che non si registrava un dato così alto e dallo ...

Covid, non si arrestano i profitti dei giganti della tecnologia Alphabet ha superato le aspettative del mercato con un utile netto del secondo trimestre di 18,5 miliardi di dollari, quasi il triplo dello scorso anno, grazie alla ripresa e al boom dell'e - ...

Covid Latina, bollettino oggi 28 luglio: boom di casi, 95 in provincia (29 nel capoluogo) Novantacinque nuovi casi di contagio al coronavirus in provincia di Latina. Il bollettino di oggi, 28 luglio, della Asl dimostra che l'emergenza covid in terra pontina è tutt'altro ...

