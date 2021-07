Come è morto Joey Jordison degli Slipknot, aveva 46 anni (Di mercoledì 28 luglio 2021) Come è morto Joey Jordison degli Slipknot? Sul web si apprende della notizia della sua prematura scomparsa. Il musicista e fondatore del gruppo ha lasciato questa vita a soli 46 anni. Joey Jordison era il batterista e il fondatore della band heavy metal statunitense. aveva fondato gli Slipknot nel 1995 insieme al percussionista Shawn Cruhan e al bassista Paul Gray. Ha suonato nel gruppo dal 1995 al 2013, poi lo ha lasciato. Come è morto Joey ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 28 luglio 2021)? Sul web si apprende della notizia della sua prematura scomparsa. Il musicista e fondatore del gruppo ha lasciato questa vita a soli 46era il batterista e il fondatore della band heavy metal statunitense.fondato glinel 1995 insieme al percussionista Shawn Cruhan e al bassista Paul Gray. Ha suonato nel gruppo dal 1995 al 2013, poi lo ha lasciato....

Advertising

matteosalvinimi : Non ci volevo credere. Perdiamo una bella persona, un grande medico, che durante il Covid ha lottato come un leone… - Corriere : Aveva 55 anni, si era convinto che il Covid fosse un’influenza che si può curare a casa, che il vaccino non fosse n… - Agenzia_Ansa : E' morto a Roma, al Policlinico Gemelli, Gianni Nazzaro, cantante e attore. Era gravemente malato, come confermano… - Eugenio85428611 : RT @MMaXXprIIme: De Donno se voleva suicidarsi non prendeva certamente un cappio. Era un medico e anche molto bravo. Gli sarebbe bastato in… - Carmine13051963 : RT @MMaXXprIIme: De Donno se voleva suicidarsi non prendeva certamente un cappio. Era un medico e anche molto bravo. Gli sarebbe bastato in… -