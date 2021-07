Carraro | fatturato a livello pre-Covid nel primo semestre

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 28 luglio 2021) (Teleborsa) –, gruppo attivo nei sistemi di trasmissione per veicoli off-highway e trattori specializzati, ha registrato unpari a 310 milioni di euro nei primi sei mesi del 2021, in crescita del 43,6% rispetto allo stesso periodo del 2020 (nei primi sei mesi del 2019 era stato di 302 milioni). L’EBITDA è stato pari a 24,2 milioni di euro (7,8% sul), mentre il risultato netto positivo per 2,2 milioni di euro, in miglioramento rispetto allo stesso periodo del 2020 (-3,8 milioni di euro). La Posizione Finanziaria Netta consolidata della gestione è a debito per 138,3 milioni di euro al 30 giugno 2021, in ...