Calciomercato Inter | Bellerin preme E c' è la stretta Nandez

MILANO - L'sta continuando a lavorare su Nahitan, ma non ha certamente dimenticato Hector. L'esterno spagnolo dell' Arsenal è sempre il candidato numero uno per sostituire ...

MILANO - L'sta continuando a lavorare su Nahitan Nandez, ma non ha certamente dimenticato Hector Bellerin . L'esterno spagnolo dell' Arsenal è sempre il candidato numero uno per sostituire Hakimi sulla ...Oltre al ritorno di Nainggolan a centrocampo, il club sardo è interessato anche al francese Agoumé e al difensore Cistana del Brescia e agli attaccanti Satriano () e Facundo Ferreyra (svincolato)...L'Inter pensa al futuro e per questo motivo gli occhi degli scout sono da tempo concentrati su uno dei talenti più promettenti del calcio italiano. Parliamo di ...Calciomercato Inter: Bellerin vuole andar via dall’Arsenal, l’agente incontro il club londinese per capirne le intenzioni L’Inter resta vigile anche sulla situazione di Bellerin all’Arsenal: domani è ...