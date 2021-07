Burdisso | farfalla di bronzo! “Per lo stress non volevo fare la gara…”

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Nei 200 impresa dell’italiano che arriva dietro a Milak e Honda: “Ora mi concentro sui 100 e sulla staffetta” Read More Gazzetta.it L'articolo proviene da HelpMeTech.

Per una Federica Pellegrini che lascia nuovi talenti emergono: nella finale dei 200Federicoè medaglia di bronzo con una straordinaria prestazione: "Devo ancora realizzare bene, ...con il crono di 1'54 45 ha sbarrato la strada all'ungherese Tamas Kenderesi (1'54 52) e così il cerchio si è chiuso.Altra medaglia per l'Italia. Impresa di Burdisso che conquista uno straordinario bronzo nella finale dei 200 farfalla. L'azzurro ha chiudo con il tempo di 1'54"45, alle spalle di dell'ungherese Kristo ...L'azzurro chiude con il tempo di 1'54"45 Altra medaglia per l'Italia. Impresa di Burdisso che conquista uno straordinario bronzo nella finale dei 200 farfalla. L'azzurro ha chiudo con il tempo di 1'5 ...