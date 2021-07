Bob Odenkirk collassa sul set: ricoverato d'urgenza il protagonista di Better Call Saul (Di mercoledì 28 luglio 2021) Paura sul set si Better Call Saul dove Bob Odenkirk, il protagonista della serie prodotta da Netflix si è accasciato a terra dopo un malore. L'attore che si trovava in New Mexico per girare gli episodi della nuova stagione della serie tv amata da moltissimi spettatori in tutto il mondo è collassato improvvisamente davanti a tutti gli altri membri del cast che si sono subito attivati per prestargli i primi soccorsi. Better Call Saul: ricoverato d'urgenza Bob Odenkirk, il ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 28 luglio 2021) Paura sul set sidove Bob, ildella serie prodotta da Netflix si è accasciato a terra dopo un malore. L'attore che si trovava in New Mexico per girare gli episodi della nuova stagione della serie tv amata da moltissimi spettatori in tutto il mondo èto improvvisamente davanti a tutti gli altri membri del cast che si sono subito attivati per prestargli i primi soccorsi.d'Bob, il ...

