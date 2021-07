Ai Maneskin la Lupa Capitolina, nel 2022 al Circo Massimo (Di giovedì 29 luglio 2021) Quattro Maneskin in Campidoglio, quattro ragazzi romani sempre più proiettati sulla scena internazionale dopo la vittoria all'Eurovision seguita a quella di Sanremo. Giacca pantalone per tutti in colori diversi giocati sul rosso e il beige, fra velluti e broccati; sorrisi per Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio che hanno ricevuto la Lupa Capitolina, una statua pesante onorificenza classica della Capitale (già assegnata per esempio a Gigi Proietti, a Enzo Bosso). Chi se la porta a casa? "Bella domanda" ridono i quattro, "dobbiamo discuterne". A loro la sindaca Raggi ha consegnato anche quattro medaglie di Roma ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 29 luglio 2021) Quattroin Campidoglio, quattro ragazzi romani sempre più proiettati sulla scena internazionale dopo la vittoria all'Eurovision seguita a quella di Sanremo. Giacca pantalone per tutti in colori diversi giocati sul rosso e il beige, fra velluti e broccati; sorrisi per Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio che hanno ricevuto la, una statua pesante onorificenza classica della Capitale (già assegnata per esempio a Gigi Proietti, a Enzo Bosso). Chi se la porta a casa? "Bella domanda" ridono i quattro, "dobbiamo discuterne". A loro la sindaca Raggi ha consegnato anche quattro medaglie di Roma ...

