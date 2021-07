Visita ufficiale di Urso in Sicilia. Per conto del Copasir ignaro (Di martedì 27 luglio 2021) Dalla cybersecurity alla green economy, fino alle banche e all’antiriciclaggio, il presidente del Copasir, Adolfo Urso, ieri è salito in cattedra. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, incaricato del controllo dei servizi segreti italiani, è da sempre un organo improntato alla massima discrezione. Il vertice del Comitato, una figura che dovrebbe essere quasi invisibile, ha invece organizzato una vera e propria Visita ufficiale in Sicilia, dall’amico governatore Nello Musumeci, e ha cercato di dettare la linea su temi sensibili. Tutto, in base a quanto denunciato dal dem Enrico Borghi, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 27 luglio 2021) Dalla cybersecurity alla green economy, fino alle banche e all’antiriciclaggio, il presidente del, Adolfo, ieri è salito in cattedra. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, incaricato del controllo dei servizi segreti italiani, è da sempre un organo improntato alla massima discrezione. Il vertice del Comitato, una figura che dovrebbe essere quasi invisibile, ha invece organizzato una vera e propriain, dall’amico governatore Nello Musumeci, e ha cercato di dettare la linea su temi sensibili. Tutto, in base a quanto denunciato dal dem Enrico Borghi, ...

