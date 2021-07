Var, arriva la svolta tutta italiana: annuncio ufficiale (Di martedì 27 luglio 2021) Il VAR sbarca in Serie B. Si è deciso nel Consiglio Federale odierno, durante il quale il presidente Gravina ha proposto anche una rivoluzionaria idea per il futuro. Una grande novità si accinge ad abbracciare il mondo della Serie B, a partire dalla prossima stagione ovvero la 2021-22. Si parte con l’utilizzo del VAR! La Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 27 luglio 2021) Il VAR sbarca in Serie B. Si è deciso nel Consiglio Federale odierno, durante il quale il presidente Gravina ha proposto anche una rivoluzionaria idea per il futuro. Una grande novità si accinge ad abbracciare il mondo della Serie B, a partire dalla prossima stagione ovvero la 2021-22. Si parte con l’utilizzo del VAR! La Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

tuttomonza : UFFICIALE – Arriva il VAR in Serie B, già disponibile dalla prima giornata di campionato #VAR #SerieB - AleRodella : Arriva il VAR in Serie B: sarà utilizzato in tutte le partite - - TuttoMercatoWeb : Arriva il VAR in B: sarà utilizzato nella stagione 2021-22 già dalla prima giornata - sportli26181512 : La Serie B introduce il Var: ufficiale dalla stagione 2021/2022: Completata la formazione degli arbitri Var e Avar:… - YoussefFadili17 : ?? Arriva la svolta finalmente in #SerieB, dalla stagione 2021/22 il #Var sarà presente sin dalla prima giornata. ??… -