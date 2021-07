Tokyo 2020 | Federica Pellegrini in finale | “Voglio godermela | sarà l’ultima”

(Di martedì 27 luglio 2021) “Domaniai Giochi. Parigi 2024? Grazie ma no, il mio corpo mi sta chiedendo indietro i minuti con gli interessi.molto divertente, cercherò difino alla fine, forsela primaolimpica davvero divertente per me”. Così, dopo laconquistata nei 200 stile libero ai Giochi Olimpici di. “Oggi sono andata da sola, sapevo che stando laterale dovevo farla così. Dovevo impostarla da sola con tutta l’esperienza che ...

Advertising

Eurosport_IT : Hanno 14 e 13 anni e sono rispettivamente oro e argento nello street skateboard di Tokyo 2020 ?????? Momiji Nishiya e… - Eurosport_IT : DIANA BACOSI È UN CECCHINO, ARGENTOOO ?????? La azzurra chiude con un incredibile 55/60, ad una sola lunghezza dalla… - Eurosport_IT : MARTINENGHI DI BRONZO, BRAVISSIMO NICOLÒ ?????? L'azzurro chiude i 100 rana alle spalle dell'imbattibile Peaty e di K… - zazoomblog : Tokyo 2020 Federica Pellegrini in finale: quando e dove vederla - #Tokyo #Federica #Pellegrini #finale: - c_carlyalberti : RT @nightjauregui23: 'Cosa c'è dietro quei 200 stile?' '20 anni di vita' Atene 2004 inseguiva un sogno. Tokyo 2020 é diventata leggenda.… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

Angela Carini è stata eliminata nel turno preliminare della categoria 64 - 69 kg di pugilato . L'azzurra è stata battuta dall'atleta di Taipei Nien - Chin Chen.Proseguono le Olimpiadi die l'Italia segna un nuovo record con Federica Pellegrini ( TUTTI I SUCCESSI DELLA 'DIVINA': FOTOSTORIA ). L'azzurra si è qualificata per la finale dei 200 stile libero: per lei è la quinta ...Squillo di Stefanie Horn alle Olimpiadi di Tokyo. Nella semifinale del K1 femminile della canoa ... di Sport all'Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.Tokyo 2020 e prime medaglie per l’Italia: dopo 3 giorni di Olimpiadi siamo a quota 8. La notizia completa nell’articolo.