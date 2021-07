Tesei Lega | “È urgente vaccinare tutti | anche i più giovani”

(Di martedì 27 luglio 2021) “L’inoculazione di Matteo Salvini? Ho pensato: menomale, sta sempre in mezzo alla gente”. La presidente della regione Umbria Donatellaha lo scilinguagnolo ben sciolto, da avvocato cassazionista con il sacro fuoco della politica. “Non ho dubbi: dobbiamo vaccinarci, dobbiamo ascoltare i consigli della scienza. Io non sono un medico, perciò mi affido ai medici. Soltanto così torneremo liberi e potremo far correre l’economia”, parla così la governatrice che nel novembre 2019 si è rivelata la scommessa vincente del leader dellarompendo i 49 anni ininterrotti di sinistra al governo. “Da donna di diritto – incalza ...

Advertising

matteosalvinimi : Grazie Orvieto, orgoglioso del buongoverno della Lega in Umbria, con Donatella Tesei e tanti amministratori che fan… - Leandro45060292 : RT @LegaLumezzane: ??UMBRIA LIBERA Congratulazioni alla nuova Governatrice dell’Umbria Donatella Tesei per il risultato ottenuto. Vince la… - EureosCriss : @djnutria57 Lo Immaginavo,conosco bene l'Umbria, il passaggio di molti comunisti alla lega è la cartina tornasole d… - neniainchains : D'accordo col #greenpass obbligatorio, ma grazie all'efficientissima campagna vaccinale della Regione Umbria (a gui… - marcospqr3 : @borghi_claudio @armandosiri Che bel gruppetto di brave persone!Manca solo Adriatici,il Trota,la Minetti,Romeo,Adin… -

Ultime Notizie dalla rete : Tesei Lega

Il Foglio

Ma tutto questo evidentemente poco interessa alla Giuntache attraverso l'assessore Fioroni ha sottolineato prima come il commercio equo e solidale non sia una priorità di questa ...I.: gli azzurri non vogliono saperne di alleanze con chi li ha sfiduciati;- Fd'I - Sp - Ac ... lunedì 26 luglio, quando alle 12,30 la Governatrice dell' Umbria Donatella, conclusa la visita ..."Dobbiamo ascoltare i consigli della scienza: solo così torneremo liberi e potremo far correre l'economia". Parla il presidente dell'Umbria ...La Regione ha la "ferma volontà" di rendere gli ospedali di Foligno e Spoleto il terzo polo sanitario umbro nell'ambito del piano socio-sanitario. (ANSA) ...