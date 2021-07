Terremoto in Sicilia | due scosse | la più forte tra 3 1 e 3 6 a Ragusa | sentita dalla gente

Advertising

Gazzettino : Terremoto Sicilia, due scosse: la più forte di 3.4 a Ragusa, sentita dalla gente - ilmeteoit : #TERREMOTO a #Marina di #Ragusa in #Sicilia. #Magnitudo 3.4. Ecco QUI i #DETTAGLI - rosatoeu : Terremoto Sicilia, due scosse a Ragusa: la più forte tra 3.1 e 3.6, sentita dalla gente. - giannettimarco : RT @leggoit: #Terremoto #Sicilia, due scosse: la più forte tra 3.1 e 3.6 a #Ragusa, sentita dalla gente - dampyrella : RT @claudio_2022: Terremoto Sicilia, due scosse: la più forte tra 3.1 e 3.6 a Ragusa, sentita dalla gente. -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto Sicilia

iLMeteo.it

SCOSSAINIn precedenza, alle 21:31, un'altra scossa didi magnitudo 2.9 è stata registrata nella zona della costa siciliana nord orientale (Messina), con coordinate ...... lunedì 26 luglio 2021, una sola scossa diin Italia di magnitudo superiore a 2.0. L'... La scossa si è verificata tra Calabria e, lontano dalla terraferma. Sono state anche registrate ...Terremoto in Sicilia, con due scosse in serata: la più forte è stata registrata poco fa a a Ragusa, ed è stata sentita dalla gente. La prima stima del terremoto è di 3.4, con coordinate geografiche ...Terremoto in Sicilia, con due scosse in serata: la più forte è stata registrata poco fa a a Ragusa, ed è stata sentita dalla popolazione. La prima stima del ...