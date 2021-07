Sospesa la direttrice del carcere di Taranto, favoriva detenuto (Di martedì 27 luglio 2021) “Condotte irregolari" nell'interesse di un detenuto della casa circondariale di Taranto. Per questa motivazione, è stata Sospesa dall'incarico la direttrice del carcere Stefania Baldassarri. Il provvedimento è stato adottato da Bernardo Petralia, direttore del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del ministero di Grazia e Giustizia, sulla base di un rapporto della Dda di Lecce. Il detenuto in questione è accusato di reato connesso al 416 bis, associazione a delinquere di stampo mafioso.Il detenutoIl detenuto in questione, accusato di reato ... Leggi su tg24.sky (Di martedì 27 luglio 2021) “Condotte irregolari" nell'interesse di undella casa circondariale di. Per questa motivazione, è statadall'incarico ladelStefania Baldassarri. Il provvedimento è stato adottato da Bernardo Petralia, direttore del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del ministero di Grazia e Giustizia, sulla base di un rapporto della Dda di Lecce. Ilin questione è accusato di reato connesso al 416 bis, associazione a delinquere di stampo mafioso.IlIlin questione, accusato di reato ...

