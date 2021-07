Serie A fredda sulla riforma: Gravina cerca altre opzioni (Di martedì 27 luglio 2021) Accorciamento della Serie A a 18 squadre? L’idea rimane, ma almeno il momento rimarrà tale. Come riporta la Gazzetta dello Sport, la maggioranza dei presidenti è rimasta molto scettica sulla proposta presentata da Deloitte, convinti che la riduzione a 18 squadre porterà a una calo inevitabile nei ricavi, anziché l’auspicato incremento. La FIGC non ha L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 27 luglio 2021) Accorciamento dellaA a 18 squadre? L’idea rimane, ma almeno il momento rimarrà tale. Come riporta la Gazzetta dello Sport, la maggioranza dei presidenti è rimasta molto scetticaproposta presentata da Deloitte, convinti che la riduzione a 18 squadre porterà a una calo inevitabile nei ricavi, anziché l’auspicato incremento. La FIGC non ha L'articolo

Advertising

CalcioFinanza : Serie A a 18 squadre, presidenti scettici: Gravina cerca altre opzioni per far approvare la riforma… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Serie A fredda sulla riforma: Gravina cerca altre opzioni: Accorciamento della Serie A a 18 sq… - PanzerUberAlles : @twittanto2 @FedericBlabla @RobertoBurioni @StefanoBergo @MarcoRizzoPC proprio perché era una novità, sarebbe stato… - MICIO7BEAR : RT @comingsoonit: Dopo la lieta notizia del rinnovo di #Loki per una seconda stagione, arriva una doccia fredda per i fan della serie Marve… - comingsoonit : Dopo la lieta notizia del rinnovo di #Loki per una seconda stagione, arriva una doccia fredda per i fan della serie… -