Roma, da oggi al via al Vax&Go: vaccini in aeroporto a Fiumicino (Di martedì 27 luglio 2021) Da oggi, 27 luglio, all'aeroporto di Fiumicino, al Terminal 3, verranno somministrati i vaccini Pfizer, Moderna e Johnson and Johnson. L'iniziativa, che ha preso il nome di Vax&Go, intende accelerare i tempi per la campagna vaccinale. Non sarà necessaria la prenotazione, si dovrà però essere muniti di tessera sanitaria col codice Team. Quello di Fiumicino è il primo aeroporto europeo a permettere a turisti e lavoratori di fare scalo per sottoporsi alla vaccinazione; sia prima dose, sia richiamo. Vax&Go, Nicola Zingaretti: "Mi auguro che anche gli altri aeroporti europei seguano ...

