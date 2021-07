Rogo Oristanese: Coldiretti, è una strage di bestiame (Di martedì 27 luglio 2021) Una strage con centinaia di galline, pecore, mucche e cavalli morti tra le fiamme degli incendi che hanno devastato 20mila ettari di boschi, uliveti e pascoli della Sardegna in provincia di Oristano ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 27 luglio 2021) Unacon centinaia di galline, pecore, mucche e cavalli morti tra le fiamme degli incendi che hanno devastato 20mila ettari di boschi, uliveti e pascoli della Sardegna in provincia di Oristano ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La Sardegna brucia ancora, due focolai ancora attivi. Un allevatore di Cuglieri rischia la vita per salvare 400 pec… - Agenzia_Ansa : Roghi in #Sardegna, fiamme da quasi tre giorni. Proseguono gli interventi di soccorso. La protezione civile: ancora… - enpaonlus : Vasto rogo nell'Oristanese, evacuate 400 persone da Cuglieri - Sardegna - - DonaFois : Roghi in Sardegna, due focolai ancora attivi. Pastore rischia la vita per salvare 400 pecore - Sardegna -… - Silvana35366131 : RT @fatina909: Rogo nell'Oristanese, la tragedia silenziosa degli animali bruciati vivi -