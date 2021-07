Riforma Cartabia, la commissione del Csm approva un nuovo parere: “3-4 aspetti con più criticità”. Possibile voto in plenum giovedì (Di martedì 27 luglio 2021) Dopo il rinvio, ecco una nuova bocciatura. La sesta commissione del Csm ha approvato un nuovo parere sulla Riforma della giustizia, dopo il primo limitato alla questione dell’improcedibilità. Il nuovo testo è stato approvato con 5 voti a favore e uno contrario, espresso dal laico di Forza Italia, Alessio Lanzi, e andrà all’esame del plenum forse già giovedì prossimo. Nel nuovo parere c’è un esame complessivo degli interventi, ma l’attenzione è puntata su “3-4 profili che hanno più impatto e presentano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) Dopo il rinvio, ecco una nuova bocciatura. La sestadel Csm hato unsulladella giustizia, dopo il primo limitato alla questione dell’improcedibilità. Iltesto è statoto con 5 voti a favore e uno contrario, espresso dal laico di Forza Italia, Alessio Lanzi, e andrà all’esame delforse giàprossimo. Nelc’è un esame complessivo degli interventi, ma l’attenzione è puntata su “3-4 profili che hanno più impatto e presentano ...

