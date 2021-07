Raffaella Carrà devota a Padre Pio: così si è avvicinata alla sua figura (Di martedì 27 luglio 2021) Un ricordo molto intenso emerge da Estate in diretta, a proposito di Raffaella Carrà e di Padre Pio: cosa disse la compianta Raffaella Raffella Carra? (Getty Images)Un personaggio amatissimo, stimato dagli italiani e non solo, la splendida e nota Raffaella Carrà, protagonista di una carriera incredibile: ad Estate in diretta emerge un ricordo che la riguarda, inerente a Padre Pio. Ecco di cosa si tratta nello specifico. Una delle più grandi regine del mondo della spettacolo e della tv, la Carrà, come noto purtroppo scomparsa di recente, ... Leggi su chenews (Di martedì 27 luglio 2021) Un ricordo molto intenso emerge da Estate in diretta, a proposito die diPio: cosa disse la compiantaRaffella Carra? (Getty Images)Un personaggio amatissimo, stimato dagli italiani e non solo, la splendida e nota, protagonista di una carriera incredibile: ad Estate in diretta emerge un ricordo che la riguarda, inerente aPio. Ecco di cosa si tratta nello specifico. Una delle più grandi regine del mondo della spettacolo e della tv, la, come noto purtroppo scomparsa di recente, ...

Advertising

repubblica : Un murale per Raffaella Carrà nella Gay street di Roma: 'Meno silenzio, più rumore!' - chetempochefa : Il bellissimo murale a Barcellona dedicato a Raffaella Carrà realizzato da Tvboy ???? - _Techetechete : E niente, dopo aver rivisto Raffaella nella puntata di stasera (strepitosa a Sanremo '83) a noi viene voglia di una… - luisa_pacelli : RT @RaiCultura: Mina, Raffaella Carrà e Monica Vitta in un omaggio buffo al café chantant nella trasmissione del 1974 'Milleluci'. #raiCUL… - SanremoAncheNoi : RT @RaiCultura: Mina, Raffaella Carrà e Monica Vitta in un omaggio buffo al café chantant nella trasmissione del 1974 'Milleluci'. #raiCUL… -