Per startup Vedrai investitori Vip, c’é anche Chiellini (Di martedì 27 luglio 2021) Roma, 27 lug. (Adnkronos) – Un aumento di capitale da 5 milioni di euro e un investitore d’eccezione: il capitano degli azzurri Giorgio Chiellini. Sono i goal segnati da Vedrai, la startup fondata dal 26enne Michele Grazioli e specializzata nello sviluppo di soluzioni basate su Intelligenza Artificiale a supporto del processo decisionale delle Pmi. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 27 luglio 2021) Roma, 27 lug. (Adnkronos) – Un aumento di capitale da 5 milioni di euro e un investitore d’eccezione: il capitano degli azzurri Giorgio. Sono i goal segnati da, lafondata dal 26enne Michele Grazioli e specializzata nello sviluppo di soluzioni basate su Intelligenza Artificiale a supporto del processo decisionale delle Pmi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

italiaserait : Per startup Vedrai investitori Vip, c’é anche Chiellini - TV7Benevento : Startup: per Vedrai aumento di capitale da 5 mln, investitori Vip da Chiellini a Bocelli (2)... - TV7Benevento : Per startup Vedrai investitori Vip, c'é anche Chiellini... - fisco24_info : Per startup Vedrai investitori Vip, c'é anche Chiellini: L'azienda ha annunciato un aumento di capitale da 5 milion… - StraNotizie : Per startup Vedrai investitori Vip, c'é anche Chiellini -