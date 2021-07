Palermo, morta bambina di 11 anni per la variante Delta: i genitori erano no vax (Di martedì 27 luglio 2021) Ha lottato per molti giorni contro la variante Delta del Covid, ma alla fine non ce l'ha fatta. La bambina di 11 anni ricoverata all'ospedale Di Cristina di Palermo nel reparto di terapia... Leggi su ilmattino (Di martedì 27 luglio 2021) Ha lottato per molti giorni contro ladel Covid, ma alla fine non ce l'ha fatta. Ladi 11ricoverata all'ospedale Di Cristina dinel reparto di terapia...

