Oggi 89 contagi in Friuli Venezia Giulia. Il 69% ha meno di 29 anni (Di martedì 27 luglio 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.132 tamponi molecolari sono stati rilevati 72 nuovi contagi con una percentuale di positività dell’1,74%. Sono inoltre 2.410 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 17 casi (0,71%). Dall’analisi dei dati a disposizione, emerge che il 69 per cento dei nuovi contagi ha a che fare con persone al disotto dei 29 anni. Nella giornata odierna non si registrano decessi; due persone sono ricoverate in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti sono 10. I decessi complessivamente ammontano a 3.789, con ... Leggi su udine20 (Di martedì 27 luglio 2021)insu 4.132 tamponi molecolari sono stati rilevati 72 nuovicon una percentuale di positività dell’1,74%. Sono inoltre 2.410 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 17 casi (0,71%). Dall’analisi dei dati a disposizione, emerge che il 69 per cento dei nuoviha a che fare con persone al disotto dei 29. Nella giornata odierna non si registrano decessi; due persone sono ricoverate in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti sono 10. I decessi complessivamente ammontano a 3.789, con ...

