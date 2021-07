Mafia, A Milano la commemorazione della strage di via Palestro (Di martedì 27 luglio 2021) “La nostra città ricorderà sempre quelle torride ore di terrore, il dolore per la perdita di cinque nostri concittadini, così come l’emozione dei funerali in Duomo, alla presenza di tutte le più alte cariche dello Stato”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel giorno della commemorazione della strage di Via Palestro. bla/pc/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 27 luglio 2021) “La nostra città ricorderà sempre quelle torride ore di terrore, il dolore per la perdita di cinque nostri concittadini, così come l’emozione dei funerali in Duomo, alla presenza di tutte le più alte cariche dello Stato”. Così il sindaco di, Giuseppe Sala, nel giornodi Via. bla/pc/gtr su Il CorriereCittà.

Advertising

BeppeSala : 27 luglio 1993. Milano non dimentica la strage di via Palestro: i vigili del Fuoco Carlo La Catena, Sergio Pasotto,… - SkyTG24 : Mafia, Milano ricorda le vittime della strage di via Palestro - LaNotifica : Mafia, A Milano la commemorazione della strage di via Palestro - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Mafia, A Milano la commemorazione della strage di via Palestro - - dianacomari : RT @BeppeSala: 27 luglio 1993. Milano non dimentica la strage di via Palestro: i vigili del Fuoco Carlo La Catena, Sergio Pasotto, Stefano… -