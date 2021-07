Lotto, due vincite enormi in pochi giorni: è festa in una sola regione (Di martedì 27 luglio 2021) vincite importanti in queste ore registrate in tutta Italia grazie al Lotto: due in particolare sono state clamorose in una regione Nelle ultime ore si sono registrate tantissime vincite in Italia nel concorso del Lotto. Che ormai da mesi non smette di regalare emozioni forti ai giocatori, ma anche cifre importanti incassate in tante regioni. L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 27 luglio 2021)importanti in queste ore registrate in tutta Italia grazie al: due in particolare sono state clamorose in unaNelle ultime ore si sono registrate tantissimein Italia nel concorso del. Che ormai da mesi non smette di regalare emozioni forti ai giocatori, ma anche cifre importanti incassate in tante regioni. L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

MarcoScanavacca : Tipo fare sei al Superenalotto con una giocata da due euro, poi rigiocare tutto al lotto e prendere una cinquina se… - Spinning2020 : @SaverioMascaro no ddaiii.... io ho solo due neuroni e così, li fai litigare tra loro nel tentativo di comprendere… - ComuneCamaiore : Con il terzo ed ultimo lotto si conclude la lavorazione e la messa in sicurezza di via Stadio - dalla provinciale i… - fra_impronta : @Fabius40884986 Fateje sape’ che sto con una stampella, ma se si avvicina ci faccio due chiacchiere volentieri. Sto… - blogsicilia : #notizie #sicilia La fortuna bacia la Sicilia, due vincite al Lotto per 50 mila euro - -