LIVE – Testa-Veyre, quarti di finale boxe femminile Tokyo 2020: aggiornamenti in DIRETTA (Di mercoledì 28 luglio 2021) La DIRETTA scritta di Irma Testa-Caroline Veyre, incontro valevole per i quarti di finale di boxe femminile (categoria 54-57 kg) di Tokyo 2020. Dalle 4.15 di mercoledì 28 luglio, la pugile italiana sfida la canadese per una medaglia: una vittoria e l’accesso alle semifinali significherebbe quantomeno un bronzo. Seguite questo importante evento su Sportface.it con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE L’INCONTRO AGGIORNA LA DIRETTA REGOLAMENTO boxe PROGRAMMA COMPLETO ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 luglio 2021) Lascritta di Irma-Caroline, incontro valevole per ididi(categoria 54-57 kg) di. Dalle 4.15 di mercoledì 28 luglio, la pugile italiana sfida la canadese per una medaglia: una vittoria e l’accesso alle semifinali significherebbe quantomeno un bronzo. Seguite questo importante evento su Sportface.it conin tempo reale. COME VEDERE L’INCONTRO AGGIORNA LAREGOLAMENTOPROGRAMMA COMPLETO ...

Advertising

infoitsport : LIVE Canoa slalom, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Horn seconda a 30 centesimi dalla testa! Mancano tre atlete! - icarvskth : l’ultima live di taehyung era quella del suo compleanno e la prima che ha rifatto è stata il giorno del mio complea… - gmnsatori : questo tgcf live action mi manda proprio fuori di testa qualsiasi frame nuovo degli attori mi porta nell'iperspazio - chjvrv : se mi perdo la live perché sto lavorando mi sparo in testa - hoseokflyy : ho pianto per tante ore di continuo fino ad addormentarmi, e l’unica cosa che avevo in testa era “sei da sola” ma p… -