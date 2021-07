L’Inter punta su Dimarco: permanenza sempre più certa (Di martedì 27 luglio 2021) Federico Dimarco resterà alL’Inter Segnali importanti in questa primissima parte del ritiro in casa Inter arrivano da Federico Dimarco tornato questa estate dopo il prestito all’Hellas Verona dove ha militato nell’ultima stagione. Per lui, secondo il Corriere dello Sport, la permanenza nella squadra che lo ha visto crescere è sempre più certa. “Insieme a Satriano, il migliore del precampionato interista finora è Federico Dimarco, 23 anni, milanese doc e nerazzurro dalla nascita. Cresciuto a pane e Inter insieme alla sua famiglia nel quartiere di Porta Romana, ha ... Leggi su intermagazine (Di martedì 27 luglio 2021) Federicoresterà alSegnali importanti in questa primissima parte del ritiro in casa Inter arrivano da Federicotornato questa estate dopo il prestito all’Hellas Verona dove ha militato nell’ultima stagione. Per lui, secondo il Corriere dello Sport, lanella squadra che lo ha visto crescere èpiù. “Insieme a Satriano, il migliore del precampionato interista finora è Federico, 23 anni, milanese doc e nerazzurro dalla nascita. Cresciuto a pane e Inter insieme alla sua famiglia nel quartiere di Porta Romana, ha ...

