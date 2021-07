La Juventus è pronta a blindare uno dei suoi big | l’agente è in città

(Di martedì 27 luglio 2021) E’ arrivato stanotte a Torinodi Dybala Jorge Antun. Dopo i 10 giorni di quarantena, ci sarà l’incontro con la. Per Dybala la scorsta stagione non è stata certamente fortunata. L’argentino non ha potuto giocare con continuità sia per dei problemi fisici che per alcune scelte tecniche di Pirlo. L’attaccante non è stato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Lasarebbea offrire 10 milioni netti a stagione più bonus fino al 2025, una cifra che potrebbe accontentare le richieste dell'entourage del giocatore, che si candida a diventare ...... grazie all'addio di Ramsey Massimiliano Allegri © Getty ImagesMiralem Pjanic potrebbe presto tornare ad essere un calciatore della. L'avventura al Barcellona èa chiudersi dopo una ...12:41 - ALLENAMENTO MATTUTINO PER LA JUVE - Questa mattina, la Juventus è scesa in campo per allenarsi in vista della gara contro il Monza. A breve la squadra pranzerà poi ...La Juventus lavora al rinnovo del suo numero 10, Paulo Dybala. E' in arrivo in Italia Jorge Antun, il procuratore del giocatore argentino. Secondo Tuttosport, si accendono i motori dunque per la tratt ...