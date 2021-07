In Sicilia ritrovato un relitto romano del II secolo avanti Cristo (Di martedì 27 luglio 2021) Un relitto romano del II secolo a.C., è stato ritrovato a 92 metri di profondità nelle acque antistanti a Isola delle Femmine, in provincia di Palermo. Il relitto è stato individuato durante una ricognizione effettuata da personale della Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana a bordo della nave oceanografica Calypso South dell’Arpa Sicilia. abr/gtr/com su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 27 luglio 2021) Undel IIa.C., è statoa 92 metri di profondità nelle acque antistanti a Isola delle Femmine, in provincia di Palermo. Ilè stato individuato durante una ricognizione effettuata da personale della Soprintendenza del Mare della Regionena a bordo della nave oceanografica Calypso South dell’Arpa. abr/gtr/com su Il Corriere della Città.

