In ribasso Tesla nonostante l’utile da 1 | 1 miliardi

Leggi su quifinanza

(Di martedì 27 luglio 2021) (Teleborsa) – Affonda l’azienda attiva nel settore automotive con i prezzi allineati a 639,6 per una discesa del 2,74%. Il titolo disoffrela società fondata da Elon Musk abbia chiuso il secondo trimestre con un utile di 1,1di dollari su ricavi per 12. A contribuire al calo, in un giorno in cui il mercato americano è generalmente in rosso, sono i timori sulla produzione, colpita dalla carenza di semiconduttori, che cancellano l’ottimismo iniziale per un utile del secondo trimestre migliore del previsto. Le maggiori attese vedono un’estensione delverso l’area ...