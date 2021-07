Harry torna a Londra | i piani della Regina fanno tremare lui e Meghan Markle

(Di martedì 27 luglio 2021) Dopo tutto,potrebbere a breve aper motivi di lavoro, ma non è detto che incontri la Famiglia Reale. E intanto, stando agli esperti di Corte, lapotrebbe avere in serbo per lui edei progetti ben più duri del divieto di utilizzare i titoli nobiliari. L’ultima volta cheha messo piedi a, lo scorso primo luglio per l’inaugurazionestatua di sua mamma Diana, lagli ha offerto un pranzo al Castello di Windsor. E lui dopo aver assistito alla cerimonia a ...

Ultime Notizie dalla rete : Harry torna

Vanity Fair Italia

Ora Meghan Marklenel mirino del padre, Thomas Markle , il quale minaccia di portare la figlia e il marito, il principe, in tribunale. La ragione? La coppia gli impedisce di vedere i nipoti, Archi e ...Thomas Marklea polemizzare con la figlia Meghan. E stavolta minaccia di portare lei e il principein tribunale se continueranno a non fargli vedere i suoi nipoti Archie e Lilibet Mountbatten - Windsor -...La frattura con i Sussex sembra davvero irrimediabile. La vita di Harry e Meghan lontano da Buckingham Palace continua spedita in California. L’esperta di corte, Ingrid Seward, crede che la Regina Eli ...Al momento la coppia però sembra voler aspettare una situazione più tranquilla, al momento, infatti, l’Inghilterra è letteralmente terrorizzata dalla variante Delta. Proprio per non essere al centro d ...