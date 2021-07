(Di martedì 27 luglio 2021) Più forte della paura di morire e dell'opinione di chi lo considerava un ex pilota. Romainha mostrato una tempra straordinaria nel suo ritorno a una vita normale dopo il rogo di Sakhir, in ...

Gazzetta_it : Grosjean idolo dei tifosi Indycar: intitolata una strada a Indianapolis -

La Gazzetta dello Sport

Più forte della paura di morire e dell'opinione di chi lo considerava un ex pilota. Romainha mostrato una tempra straordinaria nel suo ritorno a una vita normale dopo il rogo di Sakhir, in Bahrain , quando tutto sembrava perduto. Ora il francese sta imparando i segreti della ...