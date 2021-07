Fognini-Medvedev in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Olimpiadi Tokyo 2020 (Di mercoledì 28 luglio 2021) Fabio Fognini e Daniil Medvedev si sfidano agli ottavi di finale delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il ligure ha sconfitto Sugita e Gerasimov prima di arrivare al terzo turno, traguardo raggiunto anche 5 anni fa a Rio de Janeiro. Per sfatare il tabù servirà la miglior versione del taggiasco contro il numero 2 del mondo. La sfida va in scena nella giornata odierna di mercoledì 28 luglio, dalle ore 04.00 italiane sul campo centrale. L’incontro sarà visibile in diretta su Discovery+ (disponibile anche sulla piattaforma TIMVision, così come agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb) ed Eurosport ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 luglio 2021) Fabioe Daniilsi sfidano agli ottavi di finale delledi. Il ligure ha sconfitto Sugita e Gerasimov prima di arrivare al terzo turno, traguardo raggiunto anche 5 anni fa a Rio de Janeiro. Per sfatare il tabù servirà la miglior versione del taggiasco contro il numero 2 del mondo. La sfida va in scena nella giornata odierna di mercoledì 28 luglio, dalle ore 04.00 italiane sul campo centrale. L’incontro sarà visibile insu Discovery+ (disponibile anche sulla piattaforma TIMVision, così come agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb) ed Eurosport ...

Advertising

sportface2016 : #GiochiOlimpici #Tokyo2020 #Tennis, oggi in tv #Fognini-#Medvedev: ecco l'orario e come vedere il match - Popeye_Player : AO Tennis 2 - Fabio Fognini vs Daniil Medvedev (Tokyo 2020) - vpino2011 : RT @GeorgeSpalluto: Programma di domani #tennis ???? Fognini vs Medvedev ???? (alle 4 sul Campo Centrale) ???? Giorgi vs Svitolina ???? (alle 4… - NonSoloJuve : RT @NonSoloJuve: Per i nottambuli (pioggia di medaglie?) ??3.10?????????4(senza)????FINALE ??3.30?????????4(coppia)????FINALE 3.30?????Miressi/Cecc… - giovaafcim7 : a che ora c’è Fognini-Medvedev? -