FIGC, Gravina: “Valutiamo Green Pass per i calciatori. Stadi al 50%? Un limite” (Di martedì 27 luglio 2021) Gabriele Gravina, presidente della FIGC ha parlato dei possibili scenari di riforma futuri che vedrebbero coinvolti i maggiori campionati di calcio italiani tra Serie A, Serie B e Serie C. oltre che di Green Pass per i calciatori Leggi su mediagol (Di martedì 27 luglio 2021) Gabriele, presidente dellaha parlato dei possibili scenari di riforma futuri che vedrebbero coinvolti i maggiori campionati di calcio italiani tra Serie A, Serie B e Serie C. oltre che diper i

Advertising

ZZiliani : È il #22luglio, in @FIGC è tempo di vacanze ma che ne dite di distogliere dalla pennichella il prode #Gravina chied… - ZZiliani : “Cara @FIGC e caro #Gravina (che per quieto vivere si è tolto da Twitter), potete per favore mostrarci la lettera d… - DiMarzio : Le parole del presidente della #FIGC #Gravina durante il Consiglio Federale. Intanto in #SerieB è stato approvato i… - fisco24_info : Gravina: 'Riforma? Proposta la fusione di B e C dal 2024/2025': Il n.1 della Figc: 'Serie A a 18 o 20 squadre? Nume… - fisco24_info : Gravina: ripescaggi e riammissioni? Aspettiamo le motivazioni: Delega al n.1 della Figc e ai presidenti componenti -