FIGC | Gravina propone un cambiamento epocale

Il presidente dalla FIGC Gravina nel consiglio federale di oggi ha proposto diverse rivoluzioni per il sistema calcistico italiano, fra tutte la fusione fra serie B e serie C! La nascita della Serie C Elite! Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina ha aperto il discorso del consiglio federale cosi: "Questo è il tempo di cambiare per dare una prospettiva di lungo termine al calcio italiano". Il progetto, prevede la creazione, a partire dalla stagione 2022-23, di una C Elite e di una D Elite per aggredire una delle criticità economiche più grandi del sistema, il salto di categoria. Molte squadre presenti ...

