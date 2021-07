Federica Pellegrini nella storia | è la quinta finale consecutiva nei 200 stile

Advertising

ItaliaTeam_it : Finale nei 200 sl! Semplicemente FEDERICA PELLEGRINI! ?? #ItaliaTeam | #StuporMundi | @FINOfficial_ | #Tokyo2020 - Coninews : FEDEEEEEEEE! ?? A #Tokyo2020 Federica #Pellegrini centra la qualificazione alla sua quinta finale olimpica consecut… - Eurosport_IT : All'epoca dell'argento di Atene 2004, l'età media delle semifinaliste odierne era di 5 anni e mezzo ???? Un altro da… - Fiorentina_ole : RT @angelomangiante: Quinta finale olimpica consecutiva di Federica #Pellegrini (dal 2004 al 2021). Nessuna donna nella storia del nuoto c’… - BruNO16503135 : Attenzione!!! Domani nuota la divina!! Yeeeeeh!! Federica Pellegrini ?? Mi raccomando, la danno in TV alle 03:41!! -

Ultime Notizie dalla rete : Federica Pellegrini

, diretta semifinale 200 SL/ Va in finale! 7° tempo ed è record (Olimpiadi Tokyo 2020) DIRETTA ITALIA TURCHIA: COME SEGUIRE LA PARTITA DI VOLLEY FEMMINILE (OLIMPIADI TOKYO 2020) La ...Lui è di Thiene, ma a Verona si allena al Centro federale, spalla a spalla con. Ha 20 anni e una carriera che può regalare soddisfazioni soprattutto per la sua poliedricità: ...Federica Pellegrini è riuscita nell’impresa di qualificarsi per la quinta finale olimpica consecutiva dei 200 stile libero, la distanza che l’ha vista campionessa olimpica a Pechino nel 2008. L’atleta ...La nuotatrice italiana si è qualificata col settimo tempo, facendo una cosa che non era riuscita a nessuna prima di lei ...