Esclusiva | Taranto | è fatta per l’attaccante Saraniti

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 27 luglio 2021) Importante colpo per l’attacco del. Pochi minuti fa è stato raggiunto l’accordo con il Palermo perAndrea, 33 anni, in scadenza di contratto con il club rosanero. Ilha perfezionato l’intesa,sottoscriverà un contratto biennale. Ulteriore conferma delle ambizioni del club dopo il ritorno in Serie C. Foto: InstagramL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.