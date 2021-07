Dramma in diretta, la giovane vip muore a 23 anni. Un volo da 43 metri, una fine terribile (Di martedì 27 luglio 2021) Era salita in cima ad una gru per una delle tante dirette alle quali aveva abituato le migliaia di fan che la seguivano su Tik Tok. Forse un passo sbagliato, forse una disattenzione e la diretta si è trasformata in tragedia. È precipita mentre stava registrando un video in cui ballava. Il Dramma si è consumato lo scorso 20 luglio. Nel filmato in questione si vede mentre esegue alcuni passi di danza. Improvvisamente, la telecamera ruota, si sentono urla e il suo cellulare filma la caduta mentre precipita anche lei nel vuoto. Ma c’è un giallo. I testimoni hanno assicurato che teneva in mano il suo smartphone al momento dell’incidente. La sua famiglia ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 27 luglio 2021) Era salita in cima ad una gru per una delle tante dirette alle quali aveva abituato le migliaia di fan che la seguivano su Tik Tok. Forse un passo sbagliato, forse una disattenzione e lasi è trasformata in tragedia. È precipita mentre stava registrando un video in cui ballava. Ilsi è consumato lo scorso 20 luglio. Nel filmato in questione si vede mentre esegue alcuni passi di danza. Improvvisamente, la telecamera ruota, si sentono urla e il suo cellulare filma la caduta mentre precipita anche lei nel vuoto. Ma c’è un giallo. I testimoni hanno assicurato che teneva in mano il suo smartphone al momento dell’incidente. La sua famiglia ...

Advertising

valter88285036 : @DiegoFusaro Hanno appena fatto un collegamento in diretta da un ristorante che fa entrare solo vaccinati e hanno d… - CrHashtag : RT @chiadegli: Che fine per una cresciuta col mito dello Shuttle e della Nasa e segnata dal dramma in diretta del Challenger. Vedere un caz… - checcouno : RT @chiadegli: Che fine per una cresciuta col mito dello Shuttle e della Nasa e segnata dal dramma in diretta del Challenger. Vedere un caz… - bar_rubino : RT @chiadegli: Che fine per una cresciuta col mito dello Shuttle e della Nasa e segnata dal dramma in diretta del Challenger. Vedere un caz… - myrosycandy : RT @chiadegli: Che fine per una cresciuta col mito dello Shuttle e della Nasa e segnata dal dramma in diretta del Challenger. Vedere un caz… -

Ultime Notizie dalla rete : Dramma diretta Mamme e bambini in cerca di speranza trovano l'orrore dello sfruttamento Emerge anche il dramma dei minori figli delle donne vittime, nati e cresciuti in un contesto di ... Comunicazioni criptate e anonimato, nessuna intermediazione diretta con le vittime reclutate, minor ...

Cina, influencer muore precipitando da una gru alta 43 metri: morta sul colpo I colleghi della ragazza hanno riferito che al momento del dramma lei aveva il cellulare in mano , ... 'Video e diretta Facebook, una strage continua, una messa in fila di vite sprecate, che davvero è ...

TikTok, dramma per un’influencer: muore in diretta (VIDEO) CheNews.it TikTok, dramma per un’influencer: muore in diretta (VIDEO) Una storia drammatica ha visto come protagonista un'influencer di TikTok che è morta in diretta mentre stava girando un video.

Dramma nella casa famiglia: bimba di sei mesi muore soffocata per un rigurgito La neonata avrebbe rigurgitato il latte che è andato ad ostruire le vie aeree. La mamma ha notato subito le difficoltà respiratorie della primogenita e ha infatti tentato di salvarla assieme al person ...

Emerge anche ildei minori figli delle donne vittime, nati e cresciuti in un contesto di ... Comunicazioni criptate e anonimato, nessuna intermediazionecon le vittime reclutate, minor ...I colleghi della ragazza hanno riferito che al momento dellei aveva il cellulare in mano , ... 'Video eFacebook, una strage continua, una messa in fila di vite sprecate, che davvero è ...Una storia drammatica ha visto come protagonista un'influencer di TikTok che è morta in diretta mentre stava girando un video.La neonata avrebbe rigurgitato il latte che è andato ad ostruire le vie aeree. La mamma ha notato subito le difficoltà respiratorie della primogenita e ha infatti tentato di salvarla assieme al person ...