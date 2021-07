Doppio bronzo per l’Italia: le donne trionfano in spada a squadre e judo (Di martedì 27 luglio 2021) Continua ad arricchirsi il medagliere dell’Italia. Il martedì comincia con due bronzi: il primo lo ha centrato Maria Centracchio, che nella finale per il terzo posto di judo (-63 kg) ha battuto Juul Franssen. Una vera e propria impresa, dal momento che Centracchio partiva come testa di serie numero 27 del tabellone. L’altro arriva dalla spada femminile a squadre. Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria e Alberta Santuccio hanno sconfitto la Cina in finale 23-21. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 27 luglio 2021) Continua ad arricchirsi il medagliere del. Il martedì comincia con due bronzi: il primo lo ha centrato Maria Centracchio, che nella finale per il terzo posto di(-63 kg) ha battuto Juul Franssen. Una vera e propria impresa, dal momento che Centracchio partiva come testa di serie numero 27 del tabellone. L’altro arriva dallafemminile a. Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria e Alberta Santuccio hanno sconfitto la Cina in finale 23-21. L'articolo ilNapolista.

