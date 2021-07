(Di martedì 27 luglio 2021) Un oscuro mostro sottomarinovecchio di mezzo secolo potrebbe apparire inin the Multiverse of Madness.in the Multiverse of Madness avrebbe appena aggiunto un oscuro mostroal suo cast di personaggi. Tra i ruoli nel profilo dell'attrice Yenifer Molina sul sito di networking professionale Mandy compare adesso "Gargantos 2" nel sequel di. Sul sito non sono riportate altre informazioni sul ruolo. Un mostro marino con un occhio simile a un calamaro gigante chiamato Gargantos è apparso per la prima ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Doctor Strange 2 aggiungerà un mostruoso villain del Marvel Universe? - cinefilosit : Doctor Strange 2: un nemico di Namor il Sub-Mariner apparirà nel sequel? #ILoveCinefilos - lottieumblvr : RT @MaleficamenteIo: Raga ricordatevi sempre di non usare il telefono mentre guidate, doctor strange l'ha fatto e ora gli tocca sistemare i… - svnflwrry : RT @PoseidonsDaught: raga ma vi immaginate se il trailer di doctor strange MoM esce ad halloween - tomlinsonxsun : pensi di essere sfigatx ? pensa a Doctor Strange che voleva solo sistemarsi le mani e ora deve sistemare il casino del multiverso -

Ultime Notizie dalla rete : Doctor Strange

Cinefilos.it

in the Multiverse of Madness avrebbe appena aggiunto un oscuro mostro Marvel al suo cast di personaggi. Tra i ruoli nel profilo dell'attrice Yenifer Molina sul sito di networking ...Il mistero attorno al cast dell'attesissimoin the Multiverse of Madness continua a crescere sempre di più, dal momento che non è ancora chiaro quanti e quali personaggi vedremo nella seconda avventura in solitaria di Stephen ...Un oscuro mostro sottomarino Marvel vecchio di mezzo secolo potrebbe apparire in Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Doctor Strange in the Multiverse of Madness avrebbe appena aggiunto un osc ...Un nuovo rumor suggerisce che nell'attesissimo sequel di Doctor Strange potrebbe apparire anche uno dei più noti nemici di Namor il Sub-Mariner.