Cybersecurity per impianti critici, Leonardo con A2A (Di martedì 27 luglio 2021) Testare sul campo nuovi prototipi di soluzioni sviluppati per rispondere alle esigenze specifiche di Cybersecurity delle infrastrutture energetiche. Con questo obiettivo nasce la nuova collaborazione tra Leonardo, il player internazionale dedicato allo sviluppo di capacità operative multidominio in ambito Aerospazio, Difesa e Sicurezza attraverso il presidio delle tecnologie strategiche, e A2A, la Life Company impegnata nella crescita sostenibile del Paese per migliorare la qualità della vita delle persone e guidare la transizione ecologica. La sperimentazione, spiegano, riguarderà in particolare l'analisi del rischio informatico degli asset e dei ...

