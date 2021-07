Ciclismo, Olimpiadi Tokyo: startlist e orari di partenza della cronometro femminile. Elisa Longo Borghini scenderà dalla pedana alle 04.54 (Di martedì 27 luglio 2021) La cronometro femminile delle Olimpiadi di Tokyo partirà stanotte alle ore 4.30. Sulla carta si prospetta una sfida a tre tra le due fuoriclasse neerlandesi Anna van der Breggen e Annemiek Van Vleuten e la statunitense, iridata di specialità nel 2019, Chloe Dygert. La nativa dell’Indiana è rientrata alle competizioni, in seguito al bruttissimo incidente di cui fu vittima agli scorsi Mondiali di Imola, solo a metà giugno, ma sembrerebbe essere già pronta per strappare una medaglia in questa prova contro il tempo. Storicamente van Vleuten, nelle cronometro, ha quasi sempre ... Leggi su oasport (Di martedì 27 luglio 2021) Ladelledipartirà stanotteore 4.30. Sulla carta si prospetta una sfida a tre tra le due fuoriclasse neerlandesi Anna van der Breggen e Annemiek Van Vleuten e la statunitense, iridata di specialità nel 2019, Chloe Dygert. La nativa dell’Indiana è rientratacompetizioni, in seguito al bruttissimo incidente di cui fu vittima agli scorsi Mondiali di Imola, solo a metà giugno, ma sembrerebbe essere già pronta per strappare una medaglia in questa prova contro il tempo. Storicamente van Vleuten, nelle, ha quasi sempre ...

