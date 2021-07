Bianchi: “Cambiare il reclutamento e la formazione dei docenti, serve una riforma della scuola” (Di martedì 27 luglio 2021) “I dati Invalsi certificano il peggioramento della situazione negli ultimi due anni, ma già da prima la situazione in Italia era diseguale, con grandi differenze tra Nord e Sud. L’isolamento ha peggiorato problemi strutturali del Paese. Non diamo la colpa solo a questi ultimi due anni, che hanno messo a nudo problemi che già c’erano. Se non si investe nella scuola e nella formazione – non solo dei ragazzi – il Paese non può recuperare”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 27 luglio 2021) “I dati Invalsi certificano il peggioramentosituazione negli ultimi due anni, ma già da prima la situazione in Italia era diseguale, con grandi differenze tra Nord e Sud. L’isolamento ha peggiorato problemi strutturali del Paese. Non diamo la colpa solo a questi ultimi due anni, che hanno messo a nudo problemi che già c’erano. Se non si investe nellae nella– non solo dei ragazzi – il Paese non può recuperare”. L'articolo .

gocciolelatte : Non io che mi sto preoccupando perché Devon cambiare le finestre e robe del palazzo ma non so di che colore e mater… - gliintoccabili : RT @anpanmint: fingiamo che hoseok non abbia mai detto che deve cambiare colore di capelli perché è troppo difficile mantenerli così bianch… - anpanmint : fingiamo che hoseok non abbia mai detto che deve cambiare colore di capelli perché è troppo difficile mantenerli co… - _myheaven956 : Doctor Who non ha più bisogno uomini bianchi che interpretino il Dottore perfav bbc ascolta noi Basta solo cambiar… - binosaur_ : Ok quindi gli uomini bianchi possono uscire armati perché hanno paura e possono anche uccidere tranquillamente che… -