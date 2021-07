Torino, due fratelli di 5 e 7 anni si perdono nei boschi: ritrovati nella notte dai vigili del fuoco – Video (Di lunedì 26 luglio 2021) Due fratelli olandesi di cinque e sette anni si sono persi mentre giocavano nei boschi di Pomaretto, a Rubiana, in provincia di Torino. La sorella di dieci anni è riuscita a tornare a casa e ad avvisare i genitori. I due bambini sono stati ritrovati dai vigili del fuoco, infreddoliti a spaventati, lungo il torrente Messa. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021) Dueolandesi di cinque e settesi sono persi mentre giocavano neidi Pomaretto, a Rubiana, in provincia di. La sorella di dieciè riuscita a tornare a casa e ad avvisare i genitori. I due bambini sono statidaidel, infreddoliti a spaventati, lungo il torrente Messa. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

