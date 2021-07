Tiro a volo, Diana Bacosi argento nello skeet (Di lunedì 26 luglio 2021) TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Diana Bacosi ha conquistato l'argento nella prova di skeet femminile ai Giochi Olimpici di Tokyo. L'oro è andata all'americana Amber English, bronzo alla cinese Meng Wei. “Dopo cinque anni siamo ancora qui. Avevoancora voglia di fare bene e so di avere ancora tanto da dare,quindi sono più che soddisfatta – racconta dopo la gara -. Negli ultimi 10 piattelli la testa mi ha giocato un brutto scherzo, ma la medaglia è arrivata”. Arriva anche una dedica. “Questo argento è per tutti gli italiani che in questo periodo hanno sofferto tanto. Durante la pandemia ho passato un periodo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021) TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) –ha conquistato l'nella prova difemminile ai Giochi Olimpici di Tokyo. L'oro è andata all'americana Amber English, bronzo alla cinese Meng Wei. “Dopo cinque anni siamo ancora qui. Avevoancora voglia di fare bene e so di avere ancora tanto da dare,quindi sono più che soddisfatta – racconta dopo la gara -. Negli ultimi 10 piattelli la testa mi ha giocato un brutto scherzo, ma la medaglia è arrivata”. Arriva anche una dedica. “Questoè per tutti gli italiani che in questo periodo hanno sofferto tanto. Durante la pandemia ho passato un periodo ...

