Teseo Tesei | 80 anni fa il suo sacrificio in azione

Il Sussidiario.net

Sul primo siluro vi era il già leggendario, elbano, col capo palombaro Alcide Pedretti, e sul secondo Francesco Costa e Luigi Barla. Una volta abbattute le ostruzioni i barchini d'assalto ...Per questodecise, con un gesto eroico, di "spolettare a zero" rinunciando così ad allontanarsi dal siluro prima che esplodesse sotto l'obiettivo prescelto e sacrificandosi in tal modo ...Uno dei personaggi che dà lustro all'Isola d'Elba è il Maggiore Teseo Tesei, di cui oggi ricorrono gli 80 dalla morte. Conosciamolo meglio.Nel 1941 fu il coraggio illimitato di una ristretta élite di uomini a riscattare il bilancio disastroso dell'Italia in guerra. L'attacco a Malta della X Mas ...