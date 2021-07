Terremoto in procura | la caduta di Milano

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto procura

Il Riformista

AGRIGENTO - Ladi Agrigento ha notificato l'avviso di conclusione indagini nei confronti di cinquanta ... le accuse dei pm: "Chi non ha controllato" ?tra i colletti bianchi: 92 ...... svolta dalladi Castrovillari e riguardante presunte irregolarità nelle liste presentate ... trebisacce operazione mayor trebisacce Notizia correlata 13 lug 2021 Trebisacce,in Comune: ...Scontro senza precedenti tra i magistrati meneghini che isolano il procuratore, tradito anche dai vice Targetti, Siciliano e Dolci Corsa a sostenere il collega indagato e allontanato per aver passato ..."E' assurdo come il terremoto degli arbitri italiani non scuoti il sistema calcio e neanche l'informazione nazionale".