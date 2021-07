Temptation Island, a fuoco il villaggio: i carabinieri indagano (Di lunedì 26 luglio 2021) L’Is Morus Relais, il villaggio che ogni anno ospita i protagonisti di Temptation Island, è stato colpito da un incendio. A riportare la notizia è stata L’Unione Sarda. Le fiamme hanno avvolto l’intero complesso residenziale che si trova a Santa Margherita di Pula, in provincia di Cagliari, zona che in queste ore è stata colpita da altri numerosi incendi che hanno messo in ginocchio parte della Sardegna. Sul sito si parla di sessanta persone evacuate e pare che la natura dell’incendio sia dolosa: a struttura è infatti minacciata da un incendio, sembra di natura dolosa, appiccato intorno alle 4 del mattino. Da quanto si apprende, qualcuno ... Leggi su isaechia (Di lunedì 26 luglio 2021) L’Is Morus Relais, ilche ogni anno ospita i protagonisti di, è stato colpito da un incendio. A riportare la notizia è stata L’Unione Sarda. Le fiamme hanno avvolto l’intero complesso residenziale che si trova a Santa Margherita di Pula, in provincia di Cagliari, zona che in queste ore è stata colpita da altri numerosi incendi che hanno messo in ginocchio parte della Sardegna. Sul sito si parla di sessanta persone evacuate e pare che la natura dell’incendio sia dolosa: a struttura è infatti minacciata da un incendio, sembra di natura dolosa, appiccato intorno alle 4 del mattino. Da quanto si apprende, qualcuno ...

