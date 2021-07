Tale e Quale Show 2021, ecco qual è l’ultimo nome che chiude il cast! (Di lunedì 26 luglio 2021) L’edizione 2021 di Tale e quale Show è ormai ai blocchi di partenza. Da venerdì 17 settembre, infatti, il fortunato Show televisivo condotto da Carlo Conti tornerà in onda con nuovi artisti e nuove imitazioni che intratterranno il pubblico di Rai 1. Tante le novità in arrivo, tra cui la conferma di una super star nostrana in giuria, come hanno riportato i colleghi di Tv Blog. In uscita per motivi squisitamente lavorativi Vincenzo Salemme ed in entrata il cantautore e Showman Cristiano Malgioglio per una edizione di questo varietà che avrà dunque una certa ventata di ... Leggi su isaechia (Di lunedì 26 luglio 2021) L’edizionediè ormai ai blocchi di partenza. Da venerdì 17 settembre, infatti, il fortunatotelevisivo condotto da Carlo Conti tornerà in onda con nuovi artisti e nuove imitazioni che intratterranno il pubblico di Rai 1. Tante le novità in arrivo, tra cui la conferma di una super star nostrana in giuria, come hanno riportato i colleghi di Tv Blog. In uscita per motivi squisitamente lavorativi Vincenzo Salemme ed in entrata il cantautore eman Cristiano Malgioglio per una edizione di questo varietà che avrà dunque una certa ventata di ...

