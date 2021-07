Sondaggio-Mentana | robe da matti | i grillini credono a Conte | botto M5s E vola pure Forza Italia | tutte le sorprendenti cifre

(Di lunedì 26 luglio 2021) Ogni lunedì, puntualissimo, ecco piovere sui teleschermi ildel TgLa7 condotto da Enrico, la rivelazione Swg sull'intenzione di voto deglini. Già, se ci fossero le elezioni oggi, come andrebbero a finire? Con un trionfo del centrodestra unito, ma questo è noto da tempo. Cambiano, invece, gli equilibri tra i partiti. La primaa livello nazionale si conferma ancora Fratelli d'di Giorgia Meloni, in calo però dello 0,2% e data al 20,3 per cento. A tallonare FdI la Lega di Matteo Salvini, che lascia sul tappeto un decimale e si assesta al 20 per cento. Dunque terza piazza ...

Il Tempo

Che cosa dire di fronte ai dati emersi dal settimanalepolitico proposto dal TG La7 di Enrico, che lunedì 12 luglio ha evidenziato come Fratelli d'Italia sia il partito che raccoglie il maggior numero di consensi (20,8%, rispetto al 20,2%...di, scossone al governo. "È l'effetto Conte", pesante botto M5s: perché è un pessimo indizio per DraghiROMA - È un Matteo Renzi a tutto campo e senza peli sulla lingua, quello intervistato da Enrico Mentana in occasione della presentazione del libro “Controcorrente” dell’ex premier nel chiostro del Pio ...Come detto, però, sono i 5 Stelle a dominare la serata. La faida tra Grillo e Conte ammazza il M5s: le cifre, sondaggio punitivo in ogni scenario. Mario Draghi sta uccidendo il M5s, il sondaggio che s ...