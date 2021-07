Sfuma definitivamente Kaio Jorge | fatta per un' altra squadra di Serie A

(Di lunedì 26 luglio 2021) Accordo totale trovato tra Juventus e l'agente di, Bertolucci. Il contratto del 19enne del Santos scade l'1 gennaio del 2022. Su di lui avevano già messo gli occhi sia il Napoli, che il Milan, con i rossoneri che erano disposti ad offrire 5/6 milioni per portarselo a Milanello già in questo mercato. Secondo però l'indiscrezione, riportata su Twitter, del giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari, la Juventus avrebbe bruciato la concorrenza. I bianconeri si sarebbero rivolti infatti direttamente all'entourage del giocatore, per prenderlo a parametro zero a gennaio prossimo. La #Juventus ha trovato un accordo con ...

I dirigenti rossoneri non si ferma ed adesso e dopo gli acquisti di Maignan, Ballo Tourè e Giroud, adesso hanno come obiettivo quello di rinforzare la fascia destra di difesa e spunta un nome provenie ...