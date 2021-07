Sardegna devastata dagli incendi: chiesto l’intervento dell’Unione Europea (Di lunedì 26 luglio 2021) Non si placa l’emergenza incendi che stanno devastando la Sardegna da quasi 72 ore. Più di 1500 le persone sfollate, distrutti campi, allevamenti, case e aziende. Fortunatamente non risultano vittime. Un danno incalcolabile. Il rogo, scoppiato nel Montiferru zona Oristanese, non è stato ancora domato. Al lavoro ci sono 7500 persone tra Corpo forestale, Vigili del Fuoco, Protezione civile, volontari con il supporto di Croce Rossa, Carabinieri e Polizia di Stato. In arrivo anche Canadair da Francia e Grecia richiesti dal ministero degli Esteri. Dieci le squadre a terra, supporti dalle altre regioni d’Italia. incendi in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 26 luglio 2021) Non si placa l’emergenzache stanno devastando lada quasi 72 ore. Più di 1500 le persone sfollate, distrutti campi, allevamenti, case e aziende. Fortunatamente non risultano vittime. Un danno incalcolabile. Il rogo, scoppiato nel Montiferru zona Oristanese, non è stato ancora domato. Al lavoro ci sono 7500 persone tra Corpo forestale, Vigili del Fuoco, Protezione civile, volontari con il supporto di Croce Rossa, Carabinieri e Polizia di Stato. In arrivo anche Canadair da Francia e Grecia richiesti dal ministero degli Esteri. Dieci le squadre a terra, supporti dalle altre regioni d’Italia.in ...

